В США нелестно высказались о работе Трампа на Аляске

Президент Российской Федерации Владимир Путин переиграл очередного президента США. Об этом пишет ABC News.

В статье говорится, что для Путина встреча с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске оказалась полезна, саммит вернул российского лидера за стол ведущих мировых держав и стал шансом для поиска экономических возможностей с Соединенными Штатами. Отмечается, что единственная уступка главы РФ в адрес президента США прозвучала в виде едва упомянутой необходимости обеспечить безопасность Украины.

Журналист Джон Лийонс также отметил, что присутствие специального представителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева на саммите стало показательным. По его словам, это свидетельствует о том, что российская сторона рассматривала саммит прежде всего как бизнес-возможность, а не переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Автор статьи добавил, что в этом «поединке тяжеловесов» между двумя важнейшими мировыми лидерами Путин показал себя с лучшей стороны, в то время как Трамп не смог добиться даже условного прекращения огня или согласия коллеги на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.