В США заявили об уроке, который Путин преподал Трампу

Президент России Владимир Путин преподал своему американскому коллеге Дональду Трампу урок по урегулированию ситуации на Украине в ходе их встречи, и только время покажет, усвоил ли американский лидер этот урок. Такое мнение высказал ТАСС бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«Трамп явно посчитал, что сможет использовать свои силы убеждения в формате «один на один», чтобы добиться согласия Путина на изменение позиции Москвы по Украине», — заявил ветеран ЦРУ, отметив, что по итогам саммита не было даже договоренности о втором саммите.

«Усвоил ли Трамп урок?» — задался вопросом Макговен.

15 августа американская военная база Элмендорф-Ричардсон на Аляске стала местом проведения встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Переговоры между лидерами двух стран продолжались свыше трех часов и включали различные форматы: личную беседу в лимузине президента США по пути к месту основных переговоров, а также встречи в узком составе «три на три». Наряду с президентом России, в переговорах участвовали его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Американскую сторону, помимо Трампа, представляли государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стивен Уиткофф.

По итогам встречи американский лидер сообщил, что незамедлительное заключение мирного соглашения по Украине не состоялось.

