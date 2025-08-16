Экс-советник Трампа назвал победителя состоявшейся встречи Путина и Трампа

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что глава РФ Владимир Путин вышел победителем из сегодняшней встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Его слова приводит CNN.

«Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл», — сказал он, добавив, что президент США от состоявшегося саммита «не получил ничего, кроме новых встреч».

В свою очередь, по мнению Болтона, российский лидер выполнил хорошую работу по восстановлению отношений с Вашингтоном, что якобы всегда было его главной целью.

Экс-советник Трампа подчеркнул, что в результате встречи Путин не только избежал санкций, но и не согласился на прекращение огня. Кроме того, последующие встречи не были согласованы.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп завершили переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Основная тема переговоров — поиск урегулирования украинского кризиса.

