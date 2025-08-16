На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-советник Трампа назвал победителя состоявшейся встречи Путина и Трампа

Экс-советник президента США Болтон: Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл
true
true
true
close
Jeenah Moon/Reuters

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что глава РФ Владимир Путин вышел победителем из сегодняшней встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Его слова приводит CNN.

«Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл», — сказал он, добавив, что президент США от состоявшегося саммита «не получил ничего, кроме новых встреч».

В свою очередь, по мнению Болтона, российский лидер выполнил хорошую работу по восстановлению отношений с Вашингтоном, что якобы всегда было его главной целью.

Экс-советник Трампа подчеркнул, что в результате встречи Путин не только избежал санкций, но и не согласился на прекращение огня. Кроме того, последующие встречи не были согласованы.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп завершили переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Основная тема переговоров — поиск урегулирования украинского кризиса.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее посол рассказал, что затрудняет диалог России и США.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами