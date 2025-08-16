Трамп назвал Россию могучей державой и дал совет Украине

Трамп посоветовал Зеленскому пойти на сделку с РФ по урегулированию конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что Россия является «могучей державой», в отличие от Украины. Вместе с тем он посоветовал Украине пойти на соглашение с Российской Федерацией.

«Заключите ее. Заключите сделку. Нужно заключить сделку. Россия — очень могучая держава, а они (Украина. — «Газета.Ru») — нет», — сказал хозяин Белого дома по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также он выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться с тем фактом, что он многое теряет в конфликте с Россией.

Кроме того, он сказал, что заключение договоренности по урегулированию конфликта теперь зависит от украинского лидера.

«Европейские страны обязаны немного вмешаться, но это зависит от... Зеленского», — добавил глава Соединенных Штатов.

15 августа Путин и Трамп провели саммит на Аляске. Местом встречи стала объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

На пресс-конференции по итогам встречи Трамп заявил, что в ходе переговоров с Путиным мирного урегулирования по Украине достичь не удалось.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию саммита.

