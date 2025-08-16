На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин высоко оценил прямые контакты с Трампом

Путин рассказал, что у него установились очень хорошие прямые контакты с Трампом
Президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с американским коллегой Дональдом Трампом по итогам встречи на Аляске заявил, что у него установились очень хорошие прямые контакты с главой администрации США.

Кроме того, российский политик высоко оценил стремление Трампа «вникнуть в суть украинского конфликта».

Незадолго до этого стало известно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа за закрытыми дверями завершилась. Она продлилась более трех часов от момента встречи в аэропорту Анкориджа на Аляске.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, после беседы президентов запланированы переговоры в составе делегаций. При этом подписание документов по итогам саммита не ожидается. Об итогах встречи и достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию российско-американского саммита.

Ранее Трамп позвонил Зеленскому после встречи с Путиным.

