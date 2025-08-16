Трамп позвонил Зеленскому после встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским после саммита с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа за закрытыми дверями завершилась. Она продлилась более трех часов от момента встречи в аэропорту Анкориджа.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

