В России заявили о грубой ошибке Зеленского

Ковитиди: Зеленский совершил грубую ошибку, поставив на Британию
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский грубо ошибся, поставив на Великобританию и пытаясь с ее помощью манипулировать США, что привело к обратному результату. Такое мнение озвучила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«Традиционное самомнение Британии о том, что она может в своих интересах и интересах своих вассалов манипулировать США, разбилось о категорическое нежелание Дональда Трампа участвовать в проигрышных для США сделках», — отметила она.

Ковитиди заявила, что Британия, которая вынужденно следует в фарватере политического курса Вашингтона, не сможет остановить процесс мирного урегулирования, начало которому закладывают лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

По мнению экс-сенатора, у Европы нет иного пути, как принять условия игры, обозначенные Аляской.

Перед началом переговоров президентов США и России Зеленский заявил, что Украина надеется на сильную позицию Вашингтона на российско-американском саммите на Аляске.

Как сообщил Зеленский, накануне он обсудил с Соединенными Штатами и представителями Европы то, «что действительно может сработать». Всем нужно честное окончание конфликта, добавил он.

15 августа Путин и Трамп проводят саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи на Аляске.

Ранее СМИ сравнили приветствия Трампом Путина и Зеленского.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
