NBC сравнил приветствия Трампом Путина и Зеленского

Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп по-разному приветствовал президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. На это обратил внимание телеканал NBC.

Телеканал сообщает, что «теплое» приветствие Путина американским президентом контрастирует с перепалкой, которая произошла в феврале с Зеленским в Белом доме.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

В Анкоридж уже прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

В состав российской делегации также вошли помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети X сообщил, что молится о достижении мира в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.

Ранее Песков рассказал о планах Путина после саммита с Трампом.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
