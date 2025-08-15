На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский выразил надежду на сильную позицию США в переговорах Путина и Трампа

Зеленский: Украина надеется на сильную позицию США на саммите на Аляске
Украина надеется на сильную позицию США на российско-американском саммите на Аляске. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Надеемся на сильную позицию Америки. Все будет от этого зависеть – россияне считаются с американской силой. Именно с силой», — отметил он.

Как сообщил Зеленский, накануне он обсудил с Соединенными Штатами Америки и представителями Европы то, «что действительно может сработать». Всем нужно честное окончание конфликта, добавил он.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

В Анкоридж уже прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца.

