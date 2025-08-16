СМИ рассказали, как ЕС воспринял информацию о формате встречи Путина и Трампа

В Евросоюзе (ЕС) испытывают облегчение в связи с тем, что главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встречаются в Анкоридже не один на один, а в формате «три на три». Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на европейского дипломата.

«Европейский чиновник сообщил, что считает «облегчением» тот факт, что президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин больше не будут встречаться один на один, а вместо этого будут встречаться по три представителя от каждой делегации», — говорится в сообщении.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ранее в Евросоюзе отвергли «мир любой ценой» для Украины.