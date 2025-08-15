На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Евросоюзе отвергли «мир любой ценой» для Украины

Посол ЕС на Украине Матернова: Киев стремится к миру, но не любой ценой
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова отвергла установление «мира любой ценой» на территории республики в преддверии переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Публикация появилась на ее странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она указала, что саммит в американском штате пройдет без представителей Европы и Украины. Однако именно Киев должен самостоятельно решать любые вопросы относительно своего будущего и завершения конфликта с гарантиями безопасности.

Матернова подчеркнула, что «Украина стремится к миру — но не любой ценой».

«Искренне надеюсь, что Соединенные Штаты и президент Трамп будут помнить об этом», — написала дипломат.

15 августа Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Анкоридж уже прибыли министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол РФ в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее в Британии поделились ожиданиями от предстоящей встречи Путина и Трампа.

