Путин и Трамп воздержались от реплик для прессы в начале переговоров

Путин и Трамп не стали отвечать на вопросы СМИ в начале переговоров

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп воздержались от комментариев для прессы в начале переговоров лидеров. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске. Они пожали друг другу руки на ковровой дорожке, которую расстелили прямо на летном поле, и направились на место проведения переговоров на одном автомобиле. Встреча уже началась, саммит проходит в формате «три на три» — с участием министров. По оценке Кремля, он может продлиться до 6–7 часов. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

В Анкоридж уже прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

В состав российской делегации также вошли помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети X сообщил, что молится о достижении мира в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.

