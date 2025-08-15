Саммит Путина и Трампа начался с общения тет-а-тет в лимузине президента США

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали саммит на Аляске с общения тет-а-тет в лимузине американского лидера. Об этом сообщает ТАСС.

Перед этим президент США поприветствовал российского коллегу и пожал ему руку перед церемонией фотографирования на летном поле. Лидеры вышли из своих самолетов, встретились на красной дорожке и кратко поговорили.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводятсаммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

От Соединенных Штатов на саммите будут присутствовать глава Госдепартамента США Марко Рубио, глава Минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Трампа на Аляске.

