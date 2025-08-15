Поклонская предупредила о фейках и мошенничестве от ее имени

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская предупредила подписчиков о распространении фейков от ее имени и призвала не верить этой информации. Публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Друзья, пожалуйста, будьте внимательны и перепроверяйте любую информацию, которую получаете сегодня из любых источников, даже если она выглядит правдоподобной на первый взгляд! Очень много обмана. Будьте бдительны», — написала Поклонская.

Она уточнила, что от ее имени в социальных сетях создаются фейковые страницы, на которых в том числе публикуются ее фотографии. По ее словам, кто-то пытается познакомиться и устроить личную жизнь, кто-то хочет «помочь Натальей Поклонской» в сложной жизненной ситуации и даже переводит деньги якобы ей. Поклонская подчеркнула, что это все мошенники.

Особенное внимание Поклонская уделила своим страницам в соцсетях Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Х. Она подчеркнула, что не ведет их с 14 июня 2022 года.

До этого Поклонская порассуждала о связи народов России и Украины, отказе от гордыни и заключении мира между странами. Экс-прокурор отметила, что РФ и Украина всегда были связаны общим происхождением. По ее мнению, сейчас народы стран разрознены и проходят трудное испытание. Однако они продолжают говорить на общем языке, подчеркнула она.

