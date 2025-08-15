На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Поклонская предупредила о фейках и мошенничестве от ее имени

Поклонская заявила, что от ее имени в соцсетях действуют мошенники
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская предупредила подписчиков о распространении фейков от ее имени и призвала не верить этой информации. Публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Друзья, пожалуйста, будьте внимательны и перепроверяйте любую информацию, которую получаете сегодня из любых источников, даже если она выглядит правдоподобной на первый взгляд! Очень много обмана. Будьте бдительны», — написала Поклонская.

Она уточнила, что от ее имени в социальных сетях создаются фейковые страницы, на которых в том числе публикуются ее фотографии. По ее словам, кто-то пытается познакомиться и устроить личную жизнь, кто-то хочет «помочь Натальей Поклонской» в сложной жизненной ситуации и даже переводит деньги якобы ей. Поклонская подчеркнула, что это все мошенники.

Особенное внимание Поклонская уделила своим страницам в соцсетях Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Х. Она подчеркнула, что не ведет их с 14 июня 2022 года.

До этого Поклонская порассуждала о связи народов России и Украины, отказе от гордыни и заключении мира между странами. Экс-прокурор отметила, что РФ и Украина всегда были связаны общим происхождением. По ее мнению, сейчас народы стран разрознены и проходят трудное испытание. Однако они продолжают говорить на общем языке, подчеркнула она.

Ранее Поклонская рассказала о шутливом предложении Жириновского Володину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами