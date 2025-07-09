Экс-прокурор Крыма Поклонская высказалась за заключение мира на Украине

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская опубликовала в своем Telegram-канале пост, в котором порассуждала о связи народов России и Украине, отказе от гордыни и заключении мира между странами.

Экс-прокурор отметила, что Россия и Украина всегда были связаны общим происхождением. По ее мнению, сейчас народы стран разрознены и проходят трудное испытание. Однако они продолжают говорить на общем языке, подчеркнула Поклонская.

Помимо этого, бывший прокурор порассуждала о значении слова «родина». По ее словам, с украинского языка оно переводится как «семья», а в семье «иногда происходят трагедии и катастрофы, но она все равно остается семьей».

«Иногда так бывает, что, преодолев испытание внутри себя, перешагнув через боль или гордыню, <...> установив мир с тем, кем враждуешь <...> — это работает как взмах крыла бабочки. Пусть этот взмах принесет новый этап нашей жизни», — написала Поклонская.

В июне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обвинил ведущие европейские государства в блокировке мирного процесса на Украине. Он подчеркнул, что действия ЕС и НАТО направлены на срыв переговоров.

Ранее в МИД РФ исключили мир на Украине без учета российских интересов.