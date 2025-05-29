Поклонская рассказала о шутливом предложении Жириновского Володину

Советник Генпрокурора РФ Наталья Поклонская заявила в интервью «Студии Аврора», что лидер ЛДПР Владимир Жириновский хотел видеть ее в составе своей партии. Видео беседы опубликовано на YouTube-канале проекта.

Поклонская рассказала, что когда она стала депутатом Госдумы (экс-прокурор Крыма прошла в парламент по списку «Единой России», но не состояла в партии), то Жириновский обратился к председателю нижней палаты Вячеславу Володину с шутливым предложением.

«Жириновский как-то говорит: «Вячеслав Викторович, давайте меняться. Вы нам Поклонскую, а мы вам — кого-то другого взамен»... Это было в форме шутки, но в каждой шутке есть доля шутки», — заявила она.

До этого было опубликовано предсказание Жириновского о переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В 2019 году лидер он заявил, что лидеры двух стран могут договориться о судьбе Украины. Эта договоренность, по его словам, будет предусматривать признание Вашингтоном российского суверенитета над Новороссией. Так, считал Жириновский, Трамп сможет восстановить отношения с Москвой, но продолжит давить на европейские страны, которые ему ненавистны.

Имя Жириновского продолжает мелькать в новостях с завидной регулярностью. Сделанные им прогнозы о ситуации в мире становятся поводами для дискуссий в интернете. Президентство Трампа, эскалация конфликта между Индией и Пакистаном, переговоры России и США по Украине — далеко не полный перечень «предсказаний» одного из самых эпатажных политиков своего времени. Что обещал Жириновский для России и мира в 2025 году, вспомнила «Газета.Ru».

Ранее российский блогер вспомнил предсказание Жириновского о геях в космосе.