Экс-глава МИД Украины высказался о переговорах Путина и Трампа

Кулеба назвал переговоры Путина и Трампа «хорошим знаком»
Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «хорошим знаком» предстоящие переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью телеканалу MSNBC.

«Сам разговор — хороший знак, и его нужно продолжать, потому что украинцы продолжают бороться и будут продолжать бороться. Украинцы истощены, нам всем нужен шанс на установление мира», — сказал Кулеба.

В то же время экс-глава МИД Украины подверг сомнению идею о том, что Россия готова к урегулированию конфликта.

«Даже если и будет пауза в виде прекращения огня, существует широкое понимание того, что это будет всего лишь пауза», — считает Кулеба.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не загадывать ничего наперед относительно саммита на Аляске и заметил, что у России четкая позиция, которая будет изложена. Также он рассказал об отсутствии мандража перед началом мероприятия.

15 августа Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее в Британии назвали возможные договоренности Трампа и Путина «плохой новостью» для Украины.

Встреча Путина и Трампа
