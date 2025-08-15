В Британии назвали возможные договоренности Трампа и Путина «плохой новостью» для Украины

Бывший глава британской разведки MI-6 Джон Сойерс заявил, что если сегодня президенты Дональд Трамп и Владимир Путин достигнут мирного соглашения по Украине, то это будет «плохой новостью» для Киева. Его слова приводит телеканал Sky News.

«Если это так, то это очень плохие новости для Украины, потому что, если Путину удастся заставить президента Трампа занять позицию, близкую к российскому представлению о том, как завершить войну, Украина [может] фактически оказаться под контролем Кремля», — заявил Сойерс.

По его словам, на сегодняшнем мероприятии будет возможность завершить конфликт на Украине, и любые усилия, направленные на это, должны приветствоваться.

«Как бы скептически я ни относился к Путину, есть возможность начать процесс, который может положить конец этому конфликту», — подчеркнул Сойерс.

14 августа бывший советник президента США Джон Болтон допустил, что мир на Украине наступит по корейскому сценарию, если на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Ранее на Украине предрекли завершение конфликта 15 августа.