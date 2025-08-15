Зеленский согласился с Трампом в том, что ставки высоки

Зеленский: ставки в преддверии встречи Путина и Трампа действительно высоки

Ставки в преддверии саммита России и США на Аляске действительно высоки. Об этом, соглашаясь с президентом Дональдом Трампом, заявил в своем Telegram-канале украинский лидер Владимир Зеленский.

«Действительно высокие ставки. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и сущностному разговору лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона», — подчеркнул он.

Зеленский сообщил, что ждет доклада разведки об актуальных намерениях российской стороны и ее подготовке к встрече на Аляске.

Трамп перед вылетом на Аляску для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным опубликовал в соцсети Truth Social эмоциональный пост. «‎Ставки высоки!!!» — написал американский лидер.

До этого испанская газета El Pais писала о том, что Европа и Украина «затаили дыхание» в ожидании встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Авторы материала считают, что «взоры всего мира», в особенности властей Украины и Европы, будут прикованы в эту пятницу к саммиту РФ и США. В издании отмечают, что лидеры ЕС и Украины, которые не будут присутствовать на этих переговорах, опасаются того, что Путин «сможет склонить на свою сторону» американского коллегу.

