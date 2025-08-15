На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп опубликовал эмоциональный пост перед встречей с Путиным

Трамп заявил о высоких ставках перед встречей с Путиным на Аляске
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп перед вылетом на Аляску для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным опубликовал в соцсети Truth Social эмоциональный пост. Об этом пишет РИА Новости.

«‎Ставки высоки!!!» — написал американский лидер.

Скоро президент Соединенных Штатов должен вылететь на Аляску, пишет агентство.

15 августа газета Politico со ссылкой на представителя Белого дома писала, что Трамп наслаждается ролью «главного миротворца». Так, Трамп якобы считает, что он может заключать такие сделки, которые были не под силу его предшественникам. Источник издания также отметил, что глава Белого дома обратил внимание на различные конфликты в мире отчасти из-за убеждения, что может использовать влияние США для их прекращения.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что подготовка встречи на Аляске Путина и Трампа вошла в завершающую фазу. Переговоры состоятся 15 августа на военной базе Эльмендорф — Ричардсон возле Анкориджа. Встреча запланирована на 22:00 по московскому времени и начнется с беседы тет-а-тет, где кроме лидеров двух стран будут только переводчики.

Ранее в Госдуме высмеяли выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира.

