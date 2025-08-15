Трамп высказался о предстоящем саммите на Аляске

Трамп выразил надежду, что из саммита на Аляске «что-то выйдет»

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что из саммита на Аляске «что-то выйдет». Об этом пишет РИА Новости.

Перед своим вылетом в Аляску Трамп написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social эмоциональный пост, в котором написал, что «ставки высоки».

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

В этот же день газета Politico со ссылкой на представителя Белого дома писала, что Трамп наслаждается ролью «главного миротворца». Так, Трамп якобы считает, что он может заключать такие сделки, которые были не под силу его предшественникам.

Ранее сообщалось, что Трамп будет сам встречать Путина на Аляске.