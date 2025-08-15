Захарова заявила, что журналисты из России навсегда запомнят раскладушки на Аляске

Ночевка в походных условиях на раскладушках на Аляске не помешает работе российских журналистов — и только придаст их материалам колорит. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Речь идет о саммите, организованном в невероятно короткие сроки, учитывая расстояние, место проведения, и логистику, и так далее. Что это говорит о принимающей стороне? Что она сумела оперативно предоставить возможность для ночевки, пусть и в спартанских условиях. Если бы это мероприятие было плановым, готовилось заранее, то, конечно, было бы странно столкнуться с такой организацией. В данных обстоятельствах, думаю, к этим условиям надо относиться как во всех смыслах походным. Знаю наших журналистов — это их не остановит, а лишь придаст материалам колорит и станет отдельной главой в их мемуарах», — сказала Захарова.

До этого журналисты кремлевского пула в своих Telegram-каналах показали, где будут жить во время саммита Россия — США. Для них создали разделенные занавесками комнаты с раскладушками на стадионе, поскольку в гостиницах Анкориджа не осталось мест.

14 августа помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что подготовка встречи на Аляске президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа вошла в завершающую фазу. Переговоры состоятся 15 августа на военной базе Эльмендорф — Ричардсон возле Анкориджа. Встреча запланирована на 22:00 по московскому времени и начнется с беседы тет-а-тет, где кроме президентов двух стран будут только переводчики.

Ранее стало известно, что продажи российского бренда взлетели из-за появления Лаврова на Аляске в свитере «СССР».