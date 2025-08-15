Мерц поделился ожиданиями от встречи Путина и Трампа

Канцлер Мерц ждет, что Путин серьезно отнесется к переговорам с Трампом

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на сегодняшней встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа есть возможность договориться о прекращении огня и остановить боевые действия на Украине. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Мы ожидаем, что президент Путин серьезно отнесется к предложению президента Трампа о диалоге и после встречи на Аляске начнет переговоры с Украиной без каких-либо условий», — написал Мерц.

По его словам, конечной целью должен быть саммит, в котором примет участие Владимир Зеленский. На мероприятии нужно договориться о прекращении огня и гарантиях безопасности, считает политик. Кроме того, указал немецкий канцлер, территориальные вопросы должны решаться только с согласия Киева.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не загадывать ничего наперед относительно саммита на Аляске и заметил, что у России четкая позиция, которая будет изложена. Также он рассказал об отсутствии мандража перед началом мероприятия.

15 августа Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее в Британии назвали возможные договоренности Трампа и Путина «плохой новостью» для Украины.