В России раскрыли, сколько стоит свитер Лаврова с надписью «СССР»

Блогерша и общественница, глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова заявила, что свитер главы МИД РФ Сергея Лавров, в котором тот прилетел в Анкоридж на Аляске, стоит около 11 тысяч рублей. Об этом говорится в ее Telegram-канале.

Она отметила, что свитер с такой надписью выпущен модным брендом из Челябинска Selsovet. Его цена составляет 10990 рублей.

До этого британский телеканал Sky News назвал свитер Лаврова «интересной отсылкой, учитывая, как холодная война между США и коммунистическим Советским Союзом шла во второй половине XX века».

Политолог Алексей Мартынов заявлял, что в Соединенных Штатах в последние годы набирает популярность одежда с советской символикой, и выбор свитера может отражать понимание американских трендов.

Ранее журналисты Анкориджа обнаружили «фальшивого» Пескова c «выглядящими по-русски» мужчинами.