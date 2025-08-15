На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Журналисты Анкориджа обнаружили «фальшивого» Пескова c «выглядящими по-русски» мужчинами

Журналисты Анкориджа обнаружили «фальшивого» Пескова в местном ресторане
alaskalandmine/X

Издание The Alaska Landmine выдало неизвестного мужчину с усами, посетившего один из ресторанов Анкориджа, за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. На странице в соцсети Х СМИ написало, что он был в компании мужчин, «выглядящих очень по-русски».

«Черт возьми. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, находится в ресторане Jens's в Анкоридже с несколькими мужчинами, выглядящими очень по-русски!» — говорится в публикации.

К ней приложено три фотографии, на которых запечатлен мужчина средних лет с усами, а также несколько других людей в пиджаках. Кто они на самом деле – неизвестно.

Саммит Россия — США состоится на Аляске в городе Анкоридж 15 августа. Встреча запланирована на 22:00 по московскому времени и начнется с беседы президентов тет-а-тет, где кроме глав двух государств будут только переводчики.

По его словам, на саммите будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества России и Соединенных Штатов. Однако центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Помощник президента также отметил, что будут рассмотрены и вопросы стратегической стабильности, и другие актуальные международные проблемы.

Ранее Лавров прибыл в отель на Аляске в кофте с надписью «СССР».

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
