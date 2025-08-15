На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Истребители Су-57 и F-22 могут впервые встретиться в воздушном пространстве

Tingshu Wang/Reuters

Российские истребители Су-57 и американские F-22 Raptor впервые могут встретиться в одном воздушном пространстве в связи с саммитом президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом пишет журнал Newsweek.

В публикации уточняется, что такая встреча окажется возможной, если Су-57 будут сопровождать самолет российского лидера, который направится на Аляску. В издании отметили, что несколько F-22 размещаются на военной базе Элмендорф-Ричардсон, где запланирована встреча Путина и Трампа.

«Насколько я знаю, Су-57 и F-22 никогда не встречались в одном воздушном пространстве», — заявил журналу стратегический аналитик из нидерландского исследовательского центра TNO Фредерик Мертенс.

Встреча президентов России и США состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры должны начаться в 11:30 по местному времени (или в 22:30 по мск). Сначала Путин и Трамп поговорят тет-а-тет, а затем к ним присоединятся делегации. Российскую сторону будут представлять в том числе глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и глава Минфина Антон Силуанов.

Ранее Песков рассказал о подготовке Путина к встрече с Трампом на Аляске.

