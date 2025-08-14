Песков рассказал о подготовке Путина к встрече с Трампом на Аляске

Песков: Путин в рамках подготовки к встрече с Трампом на Аляске провел совещание

Президент России Владимир Путин в рамках подготовки к встрече на Аляске провел совещание с членами высшего руководства России, представителями правительства и администрации. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Владимир Путин <...> в верхах провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента», — сказал представитель Кремля.

Встреча российского и американского президентов пройдет на Аляске 15 августа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, переговоры начнутся в 11:30 по местному времени (22:30 мск) в Анкоридже.

Вместе с Путиным участие в переговорах с президентом США Дональдом Трампом примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов. Главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Ушаков назвал символичным место встречи Путина и Трампа.