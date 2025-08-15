«Времени на споры нет»: эксперт указал на важный нюанс повестки саммита РФ — США

Экономист Михаил Хазин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал протокол саммита Россия — США на Аляске. По его мнению, на встрече российского и американского лидеров будут утверждены заранее принятые решения.

«Кремль и Белый дом — они же весь порядок уже согласовали между собой. Вы понимаете, там не будет времени для дискуссии. Перевожу на русский язык: это означает, что они будут легализовывать ранее достигнутые соглашения. Кто их обеспечивал? О чем договаривались? Как разговаривали? Пока это тайна за семью печатями», — сказал Хазин.

Он также предположил, что тема Украины займет — лишь часть повестки. По его словам, будут также обсуждаться важнейшие вопросы экономики и глобальной безопасности.

Саммит Россия — США состоитсясостоится 15 августа в городе Анкоридж. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что мероприятие запланировано на 22:30 по московскому времени и начнется с беседы глав государств тет-а-тет в присутствии переводчиков.

По его словам, на саммите будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества России и Соединенных Штатов. Однако центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Помощник президента также отметил, что предстоит рассмотреть и вопросы стратегической стабильности, и другие актуальные международные проблемы.

Ранее генерал РФ призвал быть готовыми к любому сценарию после переговоров Путина и Трампа.