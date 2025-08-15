Генерал РФ призвал быть готовыми к любому сценарию после переговоров Путина и Трампа

России не стоит возлагать надежды на президента США Дональда Трампа в свете предстоящих переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Такое мнение высказал генерал, депутат Госдумы Виктор Соболев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Я бы не очень радовался и возлагал какие-то надежды на Трампа. И Зеленский, и страны Европы напрямую заинтересованы в том, чтобы война продолжалась. Соединенные Штаты лавируют. Хотя их действия тоже направлены на войну в конечном итоге», — считает Соболев.

По его словам, Россия должна быть готова к любому развитию событий, укреплять вооруженные силы, оборонно-промышленный комплекс и сделать все, чтобы дать ответ в случае нападения на страну.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

В Анкоридж уже прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца.