Политолог: Трамп начал понимать суть СВО

Политолог Тренин: Трамп начал понимать глубинную суть СВО
Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

В риторике президента США Дональда Трампа заметны изменения, по которым можно сделать вывод о том, что он начинает понимать глубинную суть специальной военной операции на Украине. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, член РСМД Дмитрий Тренин.

«Когда президент Трамп цитирует своего друга, премьера [Венгрии Виктора] Орбана, и говорит о том, что русские воюют за свое существование, что они победили Гитлера и Наполеона, это очень важная отсылка. Потому что речь идет о том, что Россия занимается не завоеваниями, а обеспечением собственной безопасности», — сказал эксперт.

При этом он констатировал, что у европейских лидеров, в отличие от Вашингтона, сдвигов каких-либо позиций не прослеживается.

15 августа на Аляске, в городе Анкоридж состоится саммит Россия — США. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча запланирована на 22:30 по московскому времени и начнется с беседы глав государств тет-а-тет в присутствии переводчиков.

По его словам, на саммите будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества России и Соединенных Штатов. Однако центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Помощник президента также отметил, что будут рассмотрены и вопросы стратегической стабильности, и другие актуальные международные проблемы.

Ранее эксперт назвал лучший сценарий исхода саммита Путина и Трампа.

