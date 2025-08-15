На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт назвал три причины, по которым Трамп хочет завершить конфликт на Украине

Политолог Мезюхо: Трамп имеет личные мотивы для завершения конфликта на Украине
Ken Cedeno/Reuters

У президента США Дональда Трампа есть три причины, по которым он хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине. О них в беседе с Tsargrad.tv рассказал политолог Иван Мезюхо.

Первая причина, по его словам, — имиджевая. Трамп мечтает о Нобелевской премии мира. Вторая — внутриполитическая. Оппоненты нынешнего американского лидера все громче критикуют его за отсутствие прогресса в украинском вопросе. Эксперт напомнил, что обещание урегулировать конфликт часто звучало в ходе предвыборной кампании Трампа.

Третья причина — геополитическая. США предстоит наращивать противостояние с Китаем.

«Конфликт на два фронта Америка не потянет. Ресурсы, которые сейчас уходят на поддержку Украины, Трамп хотел бы направить на сдерживание Пекина», — отметил Мезюхо.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоятся в Анкоридже 15 августа. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее Трампа обвинили в переходе на сторону Путина.

