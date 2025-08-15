На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трампа обвинили в переходе на сторону Путина

Конгрессмен Квигли: Трамп перескочил на сторону Путина и пытается выиграть время
Jorge Silva/Reuters

Американский конгрессмен Майк Квигли заявил, что президент США Дональд Трамп якобы «перескочил» на сторону президента России Владимира Путина и затягивает время в надежде, что произойдет «что-то магическое». Его слова приводит телеканал Sky News.

«Почему президент Зеленский не там [на Аляске]? Почему Трамп дал пройти шести дедлайнам? Я думаю, что то, что вы видите, — это то, как президент [Трамп] пытается выиграть себе немного времени», — заявил Квигли.

По его словам, в данный момент ВС РФ медленно продвигаются вперед и берут под контроль все новые территории Украины.

Саммит Россия — США состоится на Аляске в городе Анкоридж 15 августа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча запланирована на 22:30 по московскому времени и начнется с беседы тет-а-тет, где кроме глав двух государств будут только переводчики.

По его словам, на саммите будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества России и Соединенных Штатов. Однако центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Помощник президента также отметил, что будут рассмотрены и вопросы стратегической стабильности, и другие актуальные международные проблемы.

Ранее глава МИД Украины выступил с заявлением перед переговорами Путина и Трампа.

