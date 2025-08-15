В США сообщили, что Путина встретят на Аляске с красной дорожкой

Президент США Дональд Трамп намерен лично встретить президента России Владимира Путина по его прибытии на Аляску. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«По словам двух высокопоставленных чиновников администрации, ожидается, что Трамп расстелет красную дорожку в честь прибытия президента России Владимира Путина на объединенную базу Элмендорф-Ричардсон в пятницу и планирует поприветствовать российского лидера, когда тот прибудет», — говорится в материале.

Официальные лица подчеркнули, что точные детали и поэтапность проведения встречи находятся в стадии доработки.

По данным NBC News, мероприятия запланированы на около 15:00 по восточному времени (23:00 мск) и включают личные переговоры Трампа, Путина и их переводчиков, а затем совместную пресс-конференцию. Пока неясно, как долго продлится встреча двух лидеров в частном порядке.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца.