На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США сообщили, что Путина встретят на Аляске с красной дорожкой

NBC: Трамп расстелет красную дорожку в честь прибытия Путина на Аляску
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп намерен лично встретить президента России Владимира Путина по его прибытии на Аляску. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«По словам двух высокопоставленных чиновников администрации, ожидается, что Трамп расстелет красную дорожку в честь прибытия президента России Владимира Путина на объединенную базу Элмендорф-Ричардсон в пятницу и планирует поприветствовать российского лидера, когда тот прибудет», — говорится в материале.

Официальные лица подчеркнули, что точные детали и поэтапность проведения встречи находятся в стадии доработки.

По данным NBC News, мероприятия запланированы на около 15:00 по восточному времени (23:00 мск) и включают личные переговоры Трампа, Путина и их переводчиков, а затем совместную пресс-конференцию. Пока неясно, как долго продлится встреча двух лидеров в частном порядке.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами