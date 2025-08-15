Названо время начала переговоров Путина и Трампа на Аляске

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже начнется в пятницу в 22:00 по московскому времени. Такая информация следует из графика американского лидера, распространенного пресс-службой Белого дома.
В графике также указано, что в 17:45 по московскому времени Трамп отправится из Белого дома в Анкоридж на Аляске.
Саммит Россия — США состоится на Аляске 15 августа.
Планируется, что на мероприятии будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества России и Соединенных Штатов. Однако центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Как ожидается, президенты начнут переговоры тет-а-тет, затем продолжат в формате 5 на 5. Ключевыми темами станут урегулирование украинского конфликта, экономическое сотрудничество и стратегическая стабильность.
Перед Аляской Путин прибыл в Магадан, где у него было запланировано проведение серии рабочих встреч, а также посещение социально значимых объектов.
Ранее Трампа обвинили в переходе на сторону Путина.