В Британии рассказали об опасности российско-американского саммита для Зеленского

Telegraph: саммит РФ-США стал самым опасным моментом для Зеленского
Global Look Press

Саммит РФ и США на Аляске — самый опасный момент для украинского президента Владимира Зеленского за все время конфликта. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«‎Для Владимира Зеленского... это, пожалуй, самый опасный момент войны – тот, когда судьба его страны может решиться на встрече, на которую его не пригласили», — сказано в материале.

Из него следует, что, если саммит завершится неблагоприятно для Зеленского, он предстанет перед выбором: принять невыгодное соглашение или отклонить его, получив от США статус агрессора и, возможно, лишиться поддержки от Соединенных Штатов.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске в городе Анкоридж. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России. Подробнее о составе делегации и формате переговоров — в материале «Газеты.Ru».

Украинский лидер приглашение на саммит не получил.

Ранее Захарова пошутила над Зеленским, комментируя видео с лосем в Анкоридже.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
