Захарова пошутила над Зеленским, комментируя видео с лосем в Анкоридже

Захарова пошутила о попытке Зеленского попасть на переговоры на Аляске

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала видео с лосем, замеченным на Аляске неподалеку от места переговоров России и США. Ролик она выложила в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что животное попыталось попасть на территорию военной базы, где будут проходить переговоры.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский уже не знает, что придумать», — написала Захарова.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске в городе Анкоридж. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:30 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России.

Подробнее о составе делегации и формате переговоров — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме допустили встречу Зеленского и Путина.