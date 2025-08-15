На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине заявили о готовности России к обмену территориями

NYT: на Украине заявили о готовности России к обмену территориями
Evgeniy Maloletka/AP

Россия готова прекратить боевые действия на Украине в рамках сделки по обмену территориями. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванных украинского и европейского чиновника, знакомых с ходом телефонных переговоров президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров.

По данным украинского источника газеты, Москва готова прекратить боевые действия в рамках соглашения, которое предполагает территориальный обмен между Россией и Украиной. Эти же данные NYT подтвердил работающий в Киеве европейский дипломат.

Как пишет газета, президент США Дональд Трамп, увидев возможность для установления мира сообщил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным один на один, чтобы попытаться достичь соглашения.

При этом при запросах Украины Трамп был расплывчат в ответах, из-за чего «неясно, какие территории могут быть обменены».

До этого Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю писал, что России и США, вероятно, удалось найти «некие точки соприкосновения» перед предстоящим саммитом на Аляске.

Ранее в Германии посоветовали Трампу исключить членство Украины в НАТО на встрече с Россией.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
