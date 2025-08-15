Reuters узнал о «точках соприкосновения» между Россией и США перед саммитом на Аляске

Reuters: Россия и США смогли найти точки соприкосновения перед встречей на Аляске

России и США, вероятно, удалось найти «некие точки соприкосновения» перед предстоящим саммитом на Аляске. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

Собеседник агентства уточнил, что, видимо, «какие-то условия будут согласованы» во время мероприятия, поскольку Трампу «невозможно отказать», а Россия якобы не в состоянии отказаться из-за санкционного давления.

«Путин выдвинул жесткие условия для полного прекращения огня, но одним из компромиссов могло бы стать поэтапное перемирие в воздушной войне, хотя обе стороны обвиняют друг друга в нарушении предыдущего соглашения», — говорится в тексте.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не загадывать ничего наперед относительно саммита на Аляске и заметил, что у России четкая позиция, которая будет изложена. Также он рассказал об отсутствии мандража перед началом мероприятия.

15 августа Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее эксперт назвал лучший сценарий исхода саммита Путина и Трампа.