В Германии посоветовали Трампу исключить членство Украины в НАТО на встрече с Россией

Nadja Wohlleben/Reuters

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске должен исключить вопрос членства Украины в НАТО. Ее слова приводит газета Rheinische Post.

«США должны исключить вопрос членства Украины в НАТО на Аляске. Урегулирование этого конфликта стало бы реальным предложением о переговорах. Мира, вероятно, не будет, пока вступление в НАТО или размещение войск НАТО на Украине остается на повестке дня», — заявила Вагенкнехт.

По ее словам, исключить перспективу членства в НАТО также должен Владимир Зеленский и его европейские союзники. Это продемонстрирует, что они стремятся к миру, считает политик.

Саммит Россия — США состоится на Аляске в городе Анкоридж 15 августа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча запланирована на 22:00 по московскому времени и начнется с беседы тет-а-тет, где кроме глав двух государств будут только переводчики.

По его словам, на саммите будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества России и Соединенных Штатов. Однако центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Помощник президента также отметил, что будут рассмотрены и вопросы стратегической стабильности, и другие актуальные международные проблемы.

Ранее Трампа обвинили в переходе на сторону Путина.

