На Западе объяснили, почему Трамп добивается мирного соглашения по Украине

Politico: Трамп пытается мирными соглашениями добиться торговой выгоды для США
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп путем содействия заключению мирных соглашений пытается добиться экономической выгоды для Вашингтона. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванный источник.

«Каждое из этих мирных соглашений принесло Америке определенную экономическую выгоду», — говорится в сообщении.

Источник отмечает, что Трамп стремится увязать мирные соглашения с торговыми, как это было с Арменией и Азербайджаном.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Анкоридж уже прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов. В МИД России заявили, что Москва ожидает ответного визита Трампа в Россию.

Ранее эксперт назвал лучший сценарий исхода саммита Путина и Трампа.

