Москва ожидает ответного визита Трампа в Россию

Россия после саммита на Аляске ожидает ответного визита президента США Дональда Трампа. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник в интервью ТАСС.

«Если российский лидер отправляется на территорию США, мы рассчитываем на взаимный приезд лидера Соединенных Штатов на российскую территорию», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности признания Вашингтоном новых российских регионов и визита американского лидера в РФ.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Анкоридж уже прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее Лавров заявил о четкой позиции России перед переговорами на Аляске.