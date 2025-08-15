Мишустин досрочно покинул заседание ЕАЭС в Киргизии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин досрочно покинул заседание Евразийского межправсовета в Киргизии в связи со встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщило РИА Новости.

«Вместе с тем, прошу меня извинить – мне необходимо вернуться в Москву», — сказал Мишустин, завершая свою речь.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

В Анкоридж уже прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее Лавров заявил о четкой позиции России перед переговорами на Аляске.