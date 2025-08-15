На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин прибыл в Магадан

Путин перед саммитом на Аляске прибыл в Магадан
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан, где проведет серию рабочих встреч и посетит социально значимые объекты. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Региональная поездка. Город важный. Путин там неоднократно бывал и еще будучи премьером», — сообщил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что в программу визита входит посещение ряда объектов и встреча с экс-губернатором Сергеем Носовым, после чего глава государства вылетит на Аляску, где пройдет российско-американский саммит.

До этого пресс-секретарь президента РФ сообщал, что Путин по пути на Аляску совершит региональную поездку.

15 августа Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Анкоридж уже прибыли министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол РФ в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее российский спецборт внезапно улетел с Аляски.

