Глава МИД Украины выступил с заявлением перед переговорами Путина и Трампа

МИД Украины: переговоры будут продуктивными только после прекращения огня
Pavlo Bahmut/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в преддверии переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа выпустил обращение на своей странице в соцсети Х, где заявил, что переговоры о мире будут продуктивными только после прекращения огня.

«Позиция Украины и наших партнеров на пути к миру принципиальна и ясна: он не может быть определен без участия Украины, а переговоры могут быть продуктивными только после достижения прекращения огня», — написал Сибига.

Он утверждает, что «никто не хочет мира больше, чем европейцы», но Россия якобы заинтересована в конфликте. Он призвал к трансатлантическому единству против «российского империализма».

15 августа Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Анкоридж уже прибыли министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол РФ в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее эксперт допустил закулисные договоренности между Россией и США.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
