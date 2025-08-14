Эксперт допустил закулисные договоренности между Россией и США

Россия и США могли согласовать ряд ключевых решений по двусторонним отношениям до предстоящего саммита на Аляске. Об этом в беседе с News.ru заявил политолог-американист Константин Блохин.

«Во-первых, я думаю, что уже существуют какие-то договоренности, и эти договоренности возникли в ходе визита Уиткоффа. Если бы договоренностей не было, не было бы никакого саммита. Условно говоря, так бы просто никто не встречался, если бы не было каких-то соглашений», — сказал Блохин.

В то же время он указал, что Москва и Вашингтон не могут прийти к договоренностям относительно Украины. По его словам, в вопросе урегулирования кризиса «необязательно будет какой-то успех».

Блохин ожидает успеха в рамках двусторонних отношений. Эксперт не исключил, что договоренности уже есть, и «все будет подписано в более торжественной обстановке».

До этого Юрий Ушаков заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже в 11:30 по местному времени (или в 22:30 по мск).

Помощник Путина подчеркнул, что подготовка встречи глав двух государств подходит к концу, отдельные моменты «делаются в интенсивном режиме» и решается масса вопросов, в том числе и с выдачей виз. Как уточнил Ушаков, вопрос конфликта на Украине станет центральной темой встречи двух президентов.

Ранее стало известно, что обсудят Путин и Трамп, кроме Украины.