Лавров и посол РФ в США прибыли на Аляску

Глава МИД РФ Лавров и посол России в США Дарчиев прилетели на Аляску

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол РФ в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску для участия в двустороннем саммите. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Делегация приземлилась в аэропорту Анкориджа.

Ранее в Анкоридж прибыл спецборт Ил-96, за посадкой которого в режиме реального времени на портале Flightradar24 наблюдали более 23 тысяч пользователей сервиса.

15 августа лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Помимо Лаврова, вместе с Путиным участие в переговорах с главой Белого дома примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее российский спецборт внезапно улетел с Аляски.