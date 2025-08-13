Telegraph: Британия пытается пресечь в ЕС заявления о встрече Путина и Трампа

Великобритания выразила обеспокоенность в связи с публичными заявлениями европейских политиков перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на анонимного чиновника.

По данным издания, Лондон считает подобные высказывания «контрпродуктивными», поскольку они способны вызвать раздражение американской администрации.

«Европейцы рискуют спровоцировать негативную реакцию, выдвигая требования и обозначая «красные линии» до саммита», — заявил источник газеты.

В статье упоминаются заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона. В отличие от них, премьер-министр Великобритании Кир Стармер избегает публичных комментариев, предпочитая дипломатические консультации.

Как заявлял экс-премьер Украины Николай Азаров, Владимир Зеленский предпринимает усилия для срыва встречи президентов России и США.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске.

В Кремле подтвердили дату и место саммита. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, выбор Аляски логичен — здесь пересекаются экономические интересы Российской Федерации и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.

Ранее сообщалось, что американские спецслужбы будут охранять Путина во время его визита на Аляску.