Трамп заявил, что США могут предоставить РФ доступ к редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп не исключил предоставления России доступа к редкоземельным металлам ради урегулирования украинского конфликта. Глава Белого дома сделал соответствующее заявление, говоря о предстоящей встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает телеканал NBC News.

На вопрос журналиста о том, предложит ли он лидеру РФ доступ к минералам, чтобы побудить его прекратить конфликт, Трамп ответил: «Посмотрим, что произойдет на нашей встрече».

Накануне сообщалось, что президент Соединенных Штатов планирует предложить Путину разработку редкоземельных минералов на Аляске в ходе предстоящей встречи.

28 июля Трамп заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией, в особенности по редкоземельным металлам. Он отметил, что Путин хочет заключить с США торговые сделки и «постоянно об этом говорит».

