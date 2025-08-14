На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп не исключил предоставления России доступа к редкоземельным металлам

Трамп заявил, что США могут предоставить РФ доступ к редкоземельным металлам
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп не исключил предоставления России доступа к редкоземельным металлам ради урегулирования украинского конфликта. Глава Белого дома сделал соответствующее заявление, говоря о предстоящей встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает телеканал NBC News.

На вопрос журналиста о том, предложит ли он лидеру РФ доступ к минералам, чтобы побудить его прекратить конфликт, Трамп ответил: «Посмотрим, что произойдет на нашей встрече».

Накануне сообщалось, что президент Соединенных Штатов планирует предложить Путину разработку редкоземельных минералов на Аляске в ходе предстоящей встречи.

28 июля Трамп заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией, в особенности по редкоземельным металлам. Он отметил, что Путин хочет заключить с США торговые сделки и «постоянно об этом говорит».

Ранее в США раскрыли цели Трампа на встрече с Путиным.

