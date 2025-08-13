На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США раскрыли цели Трампа на встрече с Путиным

Axios: Трамп назвал прекращение огня целью своей встречи с Путиным
Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп в ходе видеоконференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами назвал целью своей встречи с главой России Владимиром Путиным достижение прекращения огня на Украине. Об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники.

«Его (Трампа — «Газета.Ru») целями пятничного саммита с Владимиром Путиным являются достижение прекращения огня и лучшее понимание возможности заключения полноценного мирного соглашения», — говорится в материале.

По данным портала, Трамп в ходе видеоконференции также заявил, что не может принять окончательное решение по вопросу территорий. По словам американского лидера, данная тема может стать необходимой частью мирного соглашения.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что лидеры европейских стран во время видеоконференции с Трампом призвали его соблюдать интересы Европы и Украины на встрече с Путиным. Политик добавил, что мнения европейцев и президента США во многом сошлись касательно оценки текущей ситуации и в отношении «достижимой цели на пятницу».

Ранее Зеленский раскрыл, каким должен быть главный пункт переговоров на Аляске.

Встреча Путина и Трампа
