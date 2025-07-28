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Трамп заявил о потенциале масштабной торговли с Россией

Трамп заявил, что видит потенциал для торговли с РФ, в особенности по минералам
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией, в особенности по редкоземельным металлам. Об этом американский лидер сказал на пресс-конференции в Шотландии, пишет РИА Новости.

По словам Трампа, президент РФ Владимир Путин хочет заключить с США торговые сделки и «постоянно об этом говорит». Глава Белого дома отметил, что также не против вести торговлю с Россией, поскольку у нее есть много всего, что представляет ценность для Штатов.

«Если говорить о редкоземельных металлах. У них есть серьезные запасы редкоземельных металлов, верно? У них есть практически все возможные формы», — сказал Трамп.

В марте президент США также заявлял о том, что Россия располагает ценными природными ресурсами, в том числе крупнейшими в мире месторождениями редкоземельных металлов. Он подчеркнул, что это крупнейшие залежи в мире среди всех стран. Трамп добавил, что и США, и Россия заинтересованы в расширении торговли между странами.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет заинтересованность в проектах экономического сотрудничества с США в разных областях.

Ранее экономист заявил о желании Трампа получить природные ресурсы России.

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